人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ヒカルの彼女について」と題した動画を公開した。ヒカルは「今回ですけども、ちょっと一つ問題提起がしたくて。実際に僕の身近であった話なんですけど。僕、今、３４歳なんですよ。で、友達もやっぱ３４歳の人が多くて。よく遊んでる友達も４人いるんです。けど、４人中３人が３４歳なんですよ。そのうちの１人が俺に相談してきた内容なんです