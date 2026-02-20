元NHKのフリーアナウンサー住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父について明かした。住吉は父の仕事の都合で、高校時代はカナダのバンクーバーで生活していた。そして、日本の大学に通っていた時、家族でニューヨークに旅行に行こうということになり、ニューヨークで集まったという。その時、「ちょっとレストランに行って食べましょうって、食べてる時に『お父さんから発表があり