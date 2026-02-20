ウクライナは、3月のミラノ・コルティナパラリンピックにロシアとベラルーシの選手が国の代表として出場できることに反発し、選手団を含めて開会式をボイコットすると発表しました。IPC（国際パラリンピック委員会）は、ミラノ・コルティナパラリンピックにロシアとベラルーシの選手、あわせて10人に国を代表する形での出場を認めています。ウクライナのパラリンピック委員会は19日に声明を発表し、「IPCの冷酷な決定に憤慨してい