テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。職場恋愛の是非について語った。番組では「あざと連ドラ」をモニタリングし、職場で恋愛が始まるような雰囲気のシーンを迎え、トークした。鈴木愛理は「ちょっと憧れますけどね、漫画の世界で『周りが知らなかったのに、あいつらいつの間に結婚までこぎつけやがって』みたいなやつやりたい」と語った。南海キャンデ