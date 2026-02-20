湘南は２０日、親会社であるＲＩＺＡＰグループの連結子会社であるＲＩＺＡＰスポーツパートナーズ株式会社とともに、クラブ株式の譲渡を決議し、同日付で譲渡先との株式譲渡契約を締結したと発表した。クラブ側は「より地域に根差し、持続的な発展を遂げるための極めて重要な決断」とし、譲渡先の詳細などについては、同日夕に開く記者会見で説明する。ＲＩＺＡＰグループ株式会社専務取締役の塩田徹氏と、湘南ベルマーレの大