テクニカルポイントユーロスイス、緩やかな下降トレンドが継続中 0.9320一目均衡表・雲（上限） 0.9314200日移動平均 0.9288一目均衡表・雲（下限） 0.9271100日移動平均 0.9223ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.9219エンベロープ1%上限（10日間） 0.9212一目均衡表・基準線 0.915621日移動平均 0.9132一目均衡表・転換線 0.912810日移動平均 0.9120現値 0.9088