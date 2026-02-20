中銀チーフエコノミスト発言もありNZドル軟調＝オセアニア為替概況 18日のNZ中銀会合以降、売りが目立つNZドル。ブレマン総裁の利上げに慎重な姿勢が重石となっていた。昨日はシルク総裁補が利上げの可能性を示唆したことで、いったん買い戻しが入る場面が見られたが、上値は重く、海外市場で対ドルで0.5946ドルまで下げる場面が見られた。その後0.5980ドル前後を付けるなど、NZドル安が一服していたが、コンウェイNZ中銀