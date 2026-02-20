1986年に中森明菜の「Desire」編曲で日本レコード大賞を受賞したフリーギタリストの椎名和夫（しいな・かずお）さんが17日に死去したことが分かった。73歳だった。東京都出身。20日、代表を務めていた団体「MPN」が公式サイトなどで発表した。椎名さんは1975年にバンド「ムーンライダース」のギタリストとしてキャリアをスタート。以後フリーのギタリストに転身し、吉田美奈子、井上陽水、山下達郎、中島みゆきら多数のアーテ