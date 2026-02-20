モンキー・パンチの人気漫画「ルパン三世」を原作にした新作歌舞伎の第２弾「流白浪燦星（るぱんさんせい）碧翠（へきすい）の麗城（れいじょう）」が３月５〜２７日、東京・東銀座の新橋演舞場で上演される。第１弾に引き続き、主人公を片岡愛之助が演じる。（武田実沙子）第１弾は２０２３年１２月に初演。和装のルパン一味がお宝を狙い、歌舞伎の世界で大暴れする物語に、「白浪五人男（しらなみごにんおとこ）」や「楼門