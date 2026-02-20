高市総理は就任後、初めての施政方針演説で「強い外交・安全保障」を確立すると訴え、「自由で開かれたインド太平洋」の戦略的な進化を打ち出しました。高市総理「国家間の競争が激化・複雑化・常態化し、私たちが慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、いま大きく揺らいでいます。高市内閣では、平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』を展開していきます」外交関係について高市総理は、重要物資のサプライチェーン強靱化