片山さつき財務相は20日、衆院本会議の財政演説で、歳出（支出）と歳入（収入）を見直すことで「『強い経済』を支える財政構造への転換を図ることが重要だ」と述べた。国民生活の下支えや経済成長を実現する施策は「大胆に重点化する」とし、「見込まれる効果が乏しい施策は見直しを行う」と強調した。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」については「先を見据えた財政政策であり、いたずらに拡張的に規模を追求するものでは