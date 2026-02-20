車の修理を車体整備業者に委託した際に無償で車の運搬などをさせていたとして、公正取引委員会は２０日、日産系自動車ディーラーの「日産東京販売」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。こうした行為が業界で慣習になっているとして、公取委は今後、業界団体に周知啓発を行う。発表によると、日産東京販売は遅くとも２０２４年８月から２５年