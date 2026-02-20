TBS佐々木舞音アナウンサー（27）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。最近取得した資格を明かした。佐々木アナは番組ラストのトーク前のコーナー「おぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞」のナレーションを担当。コーナーの最後「舞音メール」という、佐々木アナ宛のメールを読み上げるくだりがある。佐々木アナは「ついこの間の夏に取った資格なんですけど、医療事務の資