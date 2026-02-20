ライジングゼファー福岡は2月20日、群馬クレインサンダーズを退団したテレンス・ウッドベリーと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の選手契約を締結したことを発表した。 現在38歳のウッドベリーは、203センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。日本では琉球ゴールデンキングス、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、 浜松・