2月19日、B1アルティーリ千葉の黒川虎徹が故郷である長崎県松浦市の友田吉泰市長を表敬訪問し、1月に長崎市で開催された『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026』への出場報告を行った。 現在24歳の黒川は175センチ76キロのポイントガード。A千葉の主力として活躍する同選手は、小学生時代に松浦市立志佐小学校のミニバスチームで腕を磨き、1学年下の米須玲音（川崎ブレイブサンダー