2月20日、B2西地区のベルテックス静岡は、中央大学4年生の島粼輝と2025－26シーズンの短期選手契約に合意したことを発表した。 埼玉県出身の島粼は195センチ85キロのパワーフォワード。福岡大学附属大濠高校時代にはウインターカップ決勝での出番こそなかったものの、後にBリーグ入りする同級生の岩下准平、泉登翔、針間大知らとともに優勝メンバーの一員となった実