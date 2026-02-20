海帆が後場急上昇している。午後２時ごろに、アラブ首長国連邦の首都アブダビに本拠を置く国際的企業グループ、ＵＴＴグループ・コープ（以下ＵＴＴ社）と、海外における飲食事業の多角展開及び海外におけるデータセンター事業の再生可能エネルギー化及び運営において業務提携に関する覚書を締結すると発表しており、好材料視されている。 アラブ首長国連邦をはじめ、ジュネーブ