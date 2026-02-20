２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭強のドル高・円安となっている。 トランプ米大統領は１９日、イランへの軍事行動の是非を巡り「今後１０日間で明らかになる」と述べ、地政学リスクが高まったことから流動性の高いドルが選好されやすかった。また、この日の朝方に総務省が発表した１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が鈍化し