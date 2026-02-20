Jリーグは13日、登録選手・役員の追加・抹消を発表した。J1百年構想リーグではアビスパ福岡に2027年から加入することが内定している中央大FW北浜琉星(3年=福岡U-18)が特別指定選手として新たに登録。背番号は57番に決まった。一方、京都サンガF.C.からラトビアのSKスーペルノバに期限付き移籍することが決まったDF飯田陸斗は登録抹消。京都では田中賢治GKコーチが新たに登録された。J2・J3百年構想リーグでは湘南ベルマー