[故障者情報]セレッソ大阪は20日、DF鷹啄トラビスが腰椎椎間板ヘルニアで2月13日に手術を行ったことを報告した。全治期間は明らかにしていない。24歳の鷹啄は水戸ホーリーホックから今季加入。昨季はJ2で30試合1得点を記録し、水戸のJ2優勝に貢献していた。