ロサンゼルス・クリッパーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年2月20日（金）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 115 - 114 デンバー・ナゲッツ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対デンバー・ナゲッツがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが