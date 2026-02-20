【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月5日22時より、NHK総合にて『The Covers SP』「名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～」が放送される。ゲストはJUJU、さかいゆう、そしてスペシャルゲストとして松任谷正隆が登場。 ■舞台となるのは、昭和から未来へと繋がる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間 NHKの音楽番組『The Covers』が総合テレビで届ける今回のスペシャルは、昭和から未来へと繋がる“NEO名曲喫