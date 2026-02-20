【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが、2月20日に劇場公開となった木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌「今日という日を」のスタジオライブ映像を公開した。 ■特別なアコースティック編成による歌唱 本映像は、ニューアルバム『tone』の発売を記念して実施された『Uru Premium Studio Live ～New Album「tone」～』内でのパフォーマンス。ピアノ、ギター、コーラス