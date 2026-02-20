ハウス食品グループ本社 [東証Ｐ] が2月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の203億円→187億円(前期は213億円)に7.9％下方修正し、減益率が5.1％減→12.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の138億円→122億円(前年同期は117億円)に11.6％減額し、増益率が17.9％増→4.3