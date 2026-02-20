20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数452、値下がり銘柄数973と、値下がりが優勢だった。 個別ではアイビーシー、ＴＶＥ、東京衡機がストップ高。日本ギア工業は一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ、第一カッター興業、大本組、大成温調、日本ドライケミカルなど104銘柄は昨年来高値を更新。ハーモニック・ドライブ・システムズ、ＴＢグループ、細谷火工、石