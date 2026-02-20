20日の日経平均株価は前日比642.13円（-1.12％）安の5万6825.70円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は295、値下がりは1260、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が89.05円、東エレク が67.19円、ファストリ が57.76円、イビデン が32.16円と並んだ。 プラス寄与度トップは