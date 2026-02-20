リンクをコピーする

20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ155105-3.7 54370 ２. 日経Ｄインバ 17774-1.24468 ３. 野村日経平均 1703442.3 59080 ４. 純金信託 13489 4.4 23825