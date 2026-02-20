20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数166、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。 個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。トライアルホールディングス、日本ファルコム、シンバイオ製薬、日本ナレッジ、ＡｌｂａＬｉｎｋなど11銘柄は昨年来高値を更新。スマレジ、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ、モンスターラボ、アライドアーキテクツ、ジーニーは値上が