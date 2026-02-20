iPS細胞を使った2つの再生医療製品について、上野厚労大臣は早ければ3月上旬にも製造・販売を承認できる見込みだと明らかにしました。【映像】住友ファーマで培養したiPS細胞厚生労働省の部会は19日、パーキンソン病の治療に使われる住友ファーマの「アムシェプリ」と、心臓の治療に使われるクオリプスの「リハート」の製造・販売を7年の期限と条件付きで了承しました。今後、大臣が「承認」することで世界初のiPS細胞製品の