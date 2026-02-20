北朝鮮メディアは、5年ぶりとなる朝鮮労働党の党大会が19日に開幕したと報じました。【映像】朝鮮労働党の党大会の様子20日付の朝鮮労働党の機関紙は、19日に平壌で党大会が開幕したと伝えています。金正恩総書記は開会の辞で、前回の党大会からの5年間について、「国家の地位を不可逆的に固め世界の政治構造とわが国の関係に大きな変化をもたらした」と評価を述べています。会期は明らかにされていませんが、数日間にわた