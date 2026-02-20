20日午後、茨城県つくば市で山林火災が発生し、現在も延焼中です。消防によりますと20日午後2時すぎ、茨城県つくば市にある福祉施設の建物の北側で「ゴミを焼却中に燃え広がった」と関係者から119番通報がありました。火は山林に燃え広がり、現在、ポンプ車など8台が出動して消火活動に当たっていますが、鎮火のめどは立っていないということです。この火事で70代の女性が顔にヤケドをするなどのケガをしましたが、意識はあり会話