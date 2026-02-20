ロシアによるウクライナ侵攻はまもなく4年になります。【映像】高齢者に食料を届けるボランティアウクライナでは、ロシアからのエネルギーインフラ施設への攻撃で電力不足が深刻化する中、ボランティアが高齢者を支えています。醍醐穣リポ「ボランティアが高齢者のお宅に食料を届けに行きます。エレベーターがあるんですが、停電のため使えないということです」キーウ市内の団地に1人で暮らすペレビニスさんは、ロシアが一方