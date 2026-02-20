歌手の赤西仁（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート動画を公開し反響を呼んでいる。赤西は「人の家に来て配線変え始める配線おじさん」とつづり、巨大なテレビの裏で複雑な配線をいじる錦戸亮の動画を投稿。錦戸は「誰がつないだん？」「なんでこんなぐっちゃぐちゃにできんの？」とおなじみの関西弁で文句を言いながら作業した。この動画にファンからは「赤西仁宅の配線を勝手にいじる錦戸亮っておも