19日都内で「第99回キネマ旬報ベスト・テン」の表彰式が行われた。【映像】表彰式に登壇する吉沢亮映画『国宝』は、日本映画監督賞の李相日監督（52）と、主演男優賞の吉沢亮（32）の2人に加え、日本映画脚本賞として奥寺佐渡子（60）が受賞し、3人そろって登壇した。『国宝』の撮影1カ月後に、コメディ映画『ババンババンバンバンパイア』で450歳の吸血鬼を演じた吉沢。その振り幅の違う現場について次のように語った。吉沢