「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（２１日開幕、平和島）桐本康臣（４６）＝三重・８５期・Ａ２＝は２連対率が４０％に迫る勢いの６８号機を獲得。前回の後藤美翼（東京）はスリットの足を中心に仕上げていた素性のいいエンジンだ。その話を振ると「それなら期待しても良さそうですね」と笑みをこぼしていた。２０日のスタート特訓後は「少し回っていない感じだけど、そう悪くはないですね」とニッコリ。「班の比較は一緒