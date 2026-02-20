ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）が２０日、羽田空港に帰国し、大会を振り返った。３度目の五輪は４種目に出場。２０２２年北京五輪では男子個人ノーマルヒルで金メダル、同ラージヒルは銀メダルに輝いた。今大会はそれぞれ８位と６位で表彰台を逃すも混合団体では二階堂蓮（日本ビール）、高梨沙羅（クラレ）、丸山希（北野建設）とともに銅メダルを獲得した。帰国