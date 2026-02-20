藤竜也が主演を務め、古川琴音が共演する特集ドラマ『魯山人のかまど』（全4回）の放送日が、NHK総合にて3月31日より毎週火曜22時、NHK BSP4Kにて3月6日より毎週金曜20時に放送されることが決定。併せて、追加出演者、キービジュアルが解禁された。【写真】ハリウッド俳優サイモン・ペッグ「とても光栄」『魯山人のかまど』でロックフェラー3世役いま世界中の食通を魅了してやまない和食。その神髄を究めることに人生を捧げ