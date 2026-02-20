YOASOBIが、ソニーPCL株式会社（以下、ソニーPCL）と共同制作した新たな空間音楽体験プロジェクト“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -を、2026年3月11日から15日までの計5日間公開することを発表した。YOASOBIFC会員向けの応募が本日より、一般応募は特設サイトにて2月27日より開始となる。“INTO THE WORLD”は、音楽を「聴く」だけではなく、アーティストが作り出す音楽の世界へ全身で「入り込む」新たな空間音楽