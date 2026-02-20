加藤和樹が、2026年にデビュー20周年を迎える。その節目を飾る記念公演＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞の開催が決定した。20年の軌跡を辿る本公演では、壮大なオーケストラを従え、これまで出演してきたミュージカル作品の名ナンバーを披露。アーティストとして俳優として歩んできたキャリアを凝縮した、ドラマティックなステージを展開する。本公演を彩るスペシャルゲストには、元宝塚歌劇団雪組トップ