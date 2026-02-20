ソフトバンクの育成右腕の藤原大翔投手が２０日、宮崎キャンプのＡ組の紅白戦に登板し、ＭＡＸ１５５キロの圧巻の投球を披露した。紅組の３番手で４回から登板すると、１５０キロ台のストレートを連発。打者４人に無安打１四球。倉野投手コーチからの指示で５回もマウンドに上がると、２死から川瀬に内野安打を許したが、野村を中飛、栗原を左飛、山川は１５４キロのストレートで二飛に仕留めた。２回を１安打１四球の無失点だっ