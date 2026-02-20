３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。坂本の験担ぎ商品として注目を集めたスナック菓子「スコーン」を発売する菓子メーカー・湖池屋の広報部が２０日、スポーツ報知の取材に応じた。２０２２年、２１歳で出場した北京五