故エリザベス女王直筆のイラスト付き手紙がオークションに出品される。王女時代にウィンザー城のロイヤル・ロッジで当時メイド長を務めていたベアトリス・スティルマンに宛てて書いた手紙には、犬や馬、子供のイラストが描かれており、落札予想価格は4000ポンド（約83万5000円）とされている。 【写真】これが10歳の少女のイラスト！？本気で上手いんだが 当時10歳ほどだったという女王が、コーンウォ