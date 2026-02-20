資料マスク 岡山市では20日、小学校1校と中学校1校で合わせて27人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。このため小学校は、24日～25日まで、中学校は、21日を学級閉鎖としました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。