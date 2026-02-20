東京都が安重根（アン・ジュングン）義士（1879〜1910）の遺墨一点を、韓日友好と和解・協力のために異例の形で韓国政府に貸与した。20日、外交消息筋によると、東京都は世田谷区の蘆花恒春園が保管していた安義士の遺墨『貧而無諂 富而無驕』を、最近安義士の殉国116周忌記念展示に合わせ、国家報勲部・安重根義士記念館に貸与した。今回、韓国の地を訪れることになった安義士の親筆は、「貧しくとも諂（へつら）わず、富んでも驕