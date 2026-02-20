李在明（イ・ジェミョン）大統領が20日、「我々の国防力に対する高い自負心で戦時作戦統制権（戦作権）を回復し、強大な軍事力を基盤に大韓民国が韓米連合防衛態勢を主導していく時、真の自主国防の時代が開かれる」と述べた。12・3内乱に関しては「軍の過去の過ちを徹底的に反省して絶縁し、もっぱら主権者である国民だけを眺める国民の軍隊に生まれ変わろう」と強調した。李大統領はこの日午前、忠清南道鶏竜台（ケリョンデ）大