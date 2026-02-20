ジャパニーズウイスキーのプレイヤーが増える中、特に元気な地域が鹿児島。蒸溜所の数が北海道と並ぶ多さで、有名どころでは嘉之助（かのすけ）蒸溜所（日置市）やマルス津貫（つぬき）蒸溜所（南さつま市）など、新旧ともに層も厚い県です。▲本稿の主役は、2022年設立の『菱田蒸溜所』。この銘柄は、2025年度の『東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション(TWSC)』で金賞とベストコストパフォーマンス賞を同時受賞（ニューボー