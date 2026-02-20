3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、アイドルグループ・櫻坂46と日向坂46からメンバー7人が出演することが決定した。さらに、メインアーティスト第4弾としてCUTIE STREETとCORTISの出演も発表された。【画像】かっこよすぎ…！TGC初出演が決まった“最高の新人”CORITS出演するのは、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（崎