NPBエンタープライズは20日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎」として開催する22、23日のソフトバンクとの壮行試合（サンマリンスタジアム宮崎）のチケットが完売したと発表した。当日券の販売は行わない。3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは、14日から宮崎事前合宿を行っている。