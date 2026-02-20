金融庁＝東京・霞が関金融庁が全国の地方銀行に対し、不動産業への融資増加を懸念して警告したことが20日、分かった。貸し出しの管理が甘く、本来必要な融資の限度額を設定していない地銀もあったため改善を要求。金利上昇や不動産価格の下落で返済が滞り、バブル崩壊後のように不良債権が膨らんで経済に悪影響が及ぶリスクを未然に防ぐのが狙い。地方では優良な貸出先が少なく、越境して東京など大都市の不動産案件に融資する