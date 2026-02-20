タレントの恵俊彰が２０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で、銅メダルとなった中井亜美の演技終了直後の人さし指をたてて首を傾げた「なんで？」ポーズに言及した。ＳＰで１位だった中井は、ラスト滑走で演技。だが納得いかない部分もあったのか、演技終了後に人さし指を口元に持ってきて小首を傾げる仕草を見せた。恵は「すぐ、これです。ん？どうしたの私？ってことですか？」